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28.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Происшествия
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Украинский солдат подорвался на своей мине при попытке дезертирства

Военнослужащий ВСУ подорвался на своей же мине при попытке самовольного оставления части на Луганщине.
Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало известно, что ночью 26 апреля после ссоры между сослуживцами после употребления спиртных напитков рядовой Шевченко, военнослужащий восьмого батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Трехизбёнка. При передвижении вблизи позиций батальона солдат подорвался на мине, установленной ранее своими же сослуживцами, в результате чего получил осколочные ранения», – рассказал Филипоненко.

По его словам, попытка самовольного оставления части украинским военным была совершена, невзирая на завершение срока пребывания в зоне «ООС», так как бригада готовилась к плановой замене.

«Очередную небоевую потерю командир бригады полковник Василий Зубанич подал в вышестоящий штаб как боевую, полученную в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, двумя неделями ранее на Луганщине произошел аналогичный инцидент, когда двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на своей же мине.

 

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