Украинский солдат упал в обморок на открытии выставки о Петлюре в музее Великой Отечественной войны

20.08.2021 23:12 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинский солдат упал в обморок на церемонии открытия выставки, прославляющей петлюровцев, которую разместили в бывшем киевском музее Великой Отечественной войны (после Евромайдана переименован в музей истории Украины во Второй мировой).

Солдат упал во время приветственного слова главы Украинской греко-католической Церкви Святослава Шевчука. Солдата унесли, главный униат не обратил внимания на инцидент и закончил свою речь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выставка «За волю Украины» приурочена к грядущему празднованию 30-й годовщины т.н. независимости Украины. Экспозицию собирали силами около 20 музеев, архивов и библиотек Украины и США, а также печально известного Украинского института национальной памяти.

Организаторы заявляют, что в экспозиции представлено 250 артефактов, которые охватывают период 1914-1923 гг. и освещают генезис униформы различных украинских сепаратистских сил времен распада Российской империи – сечевых стрельцов, Украинской Центральной Рады, УНР, ЗУНР, периода правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР.

На самом деле артефактов значительно меньше, хотя если считать в их числе 134 страницы «Альбома униформы украинской армии и флота в период освободительной борьбы 1917-1921 года» авторства Николая Битинского, то их действительно около двух сотен. Альбому выделен целый зал, каждый лист экспонируется в отдельной витрине, и посетители могут ознакомиться с тем, как поручик Николай Битинский, будучи учащимся педагогической школы в Праге в 1927 году, представлял себе форму и геральдику различных подразделений, форму адмиралов флота и других чинов армий и флота украинских государственных образований, существовавших в период 1917-1921 гг.

Форма, которая реально использовалась, и ее элементы были представлены в другом зале. Некоторые артефакты носили следы использования, некоторые выглядели так, будто с момента изготовления их не доставали с хранения, например, пояс и шпоры одного из старшин, шлем и перчатки авиатора УНР и Галицкой армии и пр. Очевидно, часть артефактов не являются подлинниками, их изготовили позже, возможно, с целью экспонирования на выставке или в музеях США, откуда их привезли.

Остается сожалеть, что организаторы не привлекли к работе над выставкой украинских специалистов по антиквариату, которые могли бы убедительно «состарить» артефакты.

Экспонатами выставка не ограничилась – все желающие могли купить тематические футболки, посвященные выставке. Некоторые из посетителей приобретали их.

«Гвоздем программы» стала стрельба из копии горной пушки той же модели, что установлена у метро «Арсенал». Реконструкторы в форме УНР произвели несколько выстрелов и рассказывали всем интересующимся об орудии. Рядом также экспонировался броневик «Остин-Путиловец» с надписью «Петлюра».