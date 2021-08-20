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20.08.2021 23:11 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Осмелевший Киев планирует нанести «дипломатический удар» по Крыму – эксперт

Новости УкраиныПолучив стабильное и «комфортное» для себя положение дел в Донбассе, переставший боятся РФ Киев...

Получив стабильное и «комфортное» для себя положение дел в Донбассе, переставший боятся РФ Киев – планирует нанести следующий удар по Крыму.

Об этом в эфире YouTube-канала «Смерш» заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему до сих пор тема Крыма Украиной особо не поднималась? Потому что она была озабочена сохранением того, что осталось в её составе и удержанием территорий, чем думать о Крыме.

Но сейчас для Украины комфортная ситуация – на Донбассе они стреляют, убивают мирное население. Причём это происходит в режиме низкой интенсивности. Но гибнут наши бойцы, они наращивают силы своей группировки с помощью Запада», – сказал он.

Александр Васильев напомнил, что Турция поставляет Украине беспилотники «Bayraktar», и выразил уверенность, что Киев сможет организовать производство этих беспилотников.

«То есть, для Украины абсолютно комфортная ситуация. И почему бы тут не вспомнить про Крым? Мы знаем, что весной у них, по-видимому, был «план А», который заключался в горячей фазе войны на Донбассе. Но, зная о некоторых мощных силовых приготовлениях России они этот «план А» в дело не пустили.

Но у них ещё оказался «план Б». Зеленский отказался от силового сценария, Москва отвела войска на исходные позиции. И Киев сказал: «Отлично, нам так даже проще. Война – это всегда огромный риск, а тут можно возобновить дипломатическое давление на Крым».

Если у кого-то возникают иллюзии, что про Крым все забыли и все его признали, то этот парад национальных знамён («Крымская платформа» – прим.) показывает, что никто не собирался забывать про Крым. И в случае, если другие конфликтные точки будут устранены, то тут же такой конфликтной точкой начнут делать Крым, как минимум, в дипломатической сфере», – резюмировал историк.

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