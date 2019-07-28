28.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский суд признал легитимность референдумов в ЛДНР и Крыму

Недавнее решение Конституционного суда Украины о проведении досрочных парламентских выборов, которое было основано исключительно на «воле народа» (недоверии населения к старой Верховной Раде), создало тем самым прецедент, по которому референдумы в республиках Донбасса и Крыму, ведомые той же волей народа, также являются легальными.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституционный суд сказал: никаких оснований нет. Просто, он сказал, что есть 5 статья: «Народ – источник (власти в стране – прим. ред.), следовательно, проводите всё, что хотите». То есть, он самоустранился за все те средства, которые были выплачены судьям. По большому счёту, тем самым суд фактически легализировал проведение референдумов в ЛДНР и в Крыму – это же воля народа, народ захотел источник власти», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что, следуя той же логике Конституционного суда, оснований для проведения досрочных местных выборов, которые уже анонсировала команда Владимира Зеленского, нет.

«То же самое касается и местных выборов: никаких оснований для проведение местных выборов не существует», – отметил Михаил Чаплыга.

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