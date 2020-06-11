11.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский телеведущий не стал отрицать российскую принадлежность Крыма


Крым де-факто является частью территории Российской Федерации и останется таким навсегда. Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил украинский телеведущий Макс Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Назаров подчеркнул, что российским Крым был исторически и отошел к Украине лишь в середине прошлого столетия.

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«Крым – это Крым. До середины 20-го века он был российским. По всем канонам после середины 20-го века он украинский, украинским и остается. Де-юре. Де-факто — российский. Я, если честно, очень сильно переживаю, что он всегда будет российским теперь де-факто», – заявил Назаров.

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