Украинский телеведущий похвалил блюющего пьяного сына Порошенко

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Младший сын президента Украины Петра Порошенко Михаил, накануне ставший фигурантом скандала после того, как в СМИ попала запись пьяного президентского отпрыска, обнимающего унитаз, – единственный адекватный член семьи главы государства.

Так прокомментировал появившейся ролик украинский журналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем видеоблоге Дубинский призвал не травить Порошенко-младшего, а отнестись с пониманием к его студенческим развлечениям.

«Михаил, тот самый мальчик, который в футболке Russia позировал со своими колледжанами… Есть видос, где он в каком-то частном доме – пьяный в жопу, вообще абсолютно не в адеквате, они его тягают, говорят ему: «Папа приехал, раздуплись», а он ползет и рыгает в унитаз.

И это, сука: «Ааа, Петин сын – быдло». Друзья, отпишитесь от меня все те, кто не рыгал ни разу пьяный. Отпишитесь и идите на …й, потому что вас не существует, и вы от меня не отпишетесь.

Каждый человек, особенно в таком возрасте, нае…вался до скотского состояния и рыгал. По-моему, нормальная тема, особенно если ты студент. В хорошей компании с телочками х…нуть, ну бывает, можно перебрать.

В этой связи знаете, в чем лучик позитива и добра? Что, сука, у Петра Алексеевича в семье есть, таки, нормальные люди. Ну не до конца они испорчены этим вирусом «мне-мне-мне». Нет! Нормальный пацан – еб…л, порыгал. Вот не в папу, явно. Тот только что-то спи…ть, бл…, и он это носит под пиджаком, когда что-то схватил, в церкви выступил и съе…ся.

Нормальный пацан. Поэтому, Миша Порошенко – классный парень, он себе может позволить то, что могут позволить простые украинцы», – заявил Дубинский.