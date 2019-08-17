Украинский ведущий-майданщик раздолбал миф о туристической Грузии

17.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Миф о Грузии, как о туристической Мекке, отстроенной при президентстве Михаила Саакашвили, оказался фейком – на самом деле в стране не осталось грузинской кухни, а сервис в десять раз хуже, чем в карпатских отелях.

К такому выводу в эфире телеканала «Прямой» пришел одиозный автомайдановец, ставший телеведущим, Сергей Поярков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поярков раскритиковал поваров, работающих в Батуми, за медлительность и неумение готовить традиционные блюда.

«Это вранье, что в Грузии осталась грузинская кухня, она вся тут (в Киеве, – авт.). Я хочу начать с хинкали. Нам принесли хинкали – там он такой, как апельсин, и в середине там фарша чайная ложка. В Киеве, если вы зайдете в «Шоту», в «Гоги», – у нас хинкали такой, как яйцо, так они туда столовую ложку фарша запихивают.

А главное – фарш. В Грузии я понял, что фарш в хинкали может быть наполовину из кинзы. Вот, мне в Киеве никогда такое в голову не приходило. Слушайте, дорогие грузины, вы во мне в Киеве воспитали, что хинкали – это победа мяса над тестом. В Батуми вы можете купить наполовину вегетарианское хинкали, и вас об этом просто никто не предупреждает…

Мы картошку ждали полтора часа. Когда наговаривают на эстонцев, что если эстонец выпивает немножко тормозной жидкости, он начинает перемещаться назад во времени – послушайте, эстонцы – это живчики в сравнении с грузинскими официантами.

Мы четыре раза были в «МакДональдс» и один раз в «Бургер Кинге» – это единственные места, которые не отличаются от того, что мы видим в Киеве.

Потому, все повара в Батуми – немедленно бросайте этот позор, берите билеты в Киев и учитесь в Киеве у ваших коллег, какая вкусная, оперативная и классная грузинская кухня. Она вся в Киеве», – заявил автомайдановец.

Не понравилось Пояркову и то, что в Грузии слишком много курильщиков, неадекватных водителей, которые не соблюдают ПДД, а также отсутствие туристической инфраструктуры:

«Боже упаси вас ездить на экскурсии. Мы поехали на экскурсию. Во-первых, тот водопад, который нам показали, в Карпатах люди стеснялись бы показать. Они и в десять раз больше не показывают…

Нас провозят через все это аж к мосту царицы Тамары, потом 20-ть минут везут вниз на автобусе по серпантину в ресторан на дегустацию, которая идет последним пунктом. И выясняется, что нас привезли не в тот ресторан. Еще 20-ть минут они что-то выясняют, куда нас везти и привозят ровно к тому же мосту Тамары, в ресторан, около которого мы были сорок минут назад.

35 градусов жара, послушайте, единственные, кто захотел дегустации, это были две пары россиян. Только они могут, если в пункте написана дегустация – ядерная война не преграда, дегустация должна состояться, потому что наливают».

После этого Поярков пришел к выводу, что отдыхать и тратить деньги лучше во Львове, чем в Батуми:

«Если вам нужно отдохнуть, а не открыть бизнес… слушайте, я пытался отдохнуть там с детьми. Я не шлялся по ночным клубам, не занимался экстремальным спортом, я хотел тихо, спокойно за деньги отдохнуть с детьми. Это была первая страна, где мы не потратили бюджет. Мы запланировали 5 тысяч долларов, а потратили четыре с хвостиком, потому что там нечего купить, они ничего местного не производят.

Вот ты приезжаешь во Львов, отель «Атляс», пять звезд. Ну, то есть, по-грузински, это где-то звезды 34,5. Ну, в плане сервиса, ресторан «Атляс» во Львове – это мега сервис. Послушайте, мы себя не ценим, украинцы. Мы живем в цивилизации. А там нечего купить. У нас ты приезжаешь во Львов – и вышиванки, и местный отдых, горшочки, серебро», – расхваливает Поярков.