Украинский ведущий: Органы власти забиты агентами иностранного влияния

Новости Украины

Киевская власть – агенты иностранного влияния, принимающие законопроекты, лишающие украинских людей основных прав.

Об этом в эфире интернет-канала «Эко Киева» заявил ведущий Сергей Годный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В средствах массовой информации появилось расследование известного британского сайта «Opendemocracy», финансируется он «Фондом Форда», «Фондом братьев Рокфеллер» и «Фондом Джорджа Сороса». Полную презентацию можно найти в сети, а мы остановимся на нескольких частях, в которых чётко указано, кто определён, как основной спикер по закону номер 5388. Мы можем увидеть представителей разных сфер, в том числе людей из власти, как Галина Третьякова, и чиновников уровня заместителя министра: заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлану Глущенко, Игоря Дядюру и многих экспертов, юристов и работодателей. Вот те люди, которым делегировано британскими партнёрами защищать выгодные им законопроекты», – сказал он.

Кроме того, ведущий отметил, что члены партии «Слуга народа» готовились в Англии, чтобы продвигать коммерческие интересы Запада на Украине.

«Для меня лично, как эксперта и политолога, в принципе не понятно, как в независимом государстве, по крайней мере, по Конституции, люди в статусе государственных чиновников готовятся другими государствами для того, чтобы фактически производить изменения, которые повлияют на права людей на Украине. Лично я считаю, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, а тех людей, которые выполняют поручения наших международных партнёров, с политологической точки зрения, можно назвать компрадорами, а с юридической – агентами влияния», – заключил Годный.

Напомним, законопроект №5388 «О дерегуляции трудовых отношений» изменяет заключения трудового договора в пользу работодателя. Он позволяет увольнять работников без разрешения профсоюзов, без выходного пособия и компенсаций, а также отменяет необходимость согласования с профсоюзом выход на работу в выходные и сверхурочно.