01.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский ведущий захрюкал в прямом эфире меджлисовского канала

Передача журналиста Романа Скрыпина с экс-нардепом Ириной Богословской в эфире меджлисовского телеканала «ATR» превратилась в шоу с взаимным обливанием грязью и гневными звонками возмущённых телезрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ирина Богословская была взбешена вопросами ведущего о её деятельности в «Партии регионов», и ответила обвинениями в том, что Роман Скрыпин не поздоровался с ней в начале эфира, повернувшись спиной.

Подлила масла в огонь позвонившая в студию телезрительница, возмущённая поведением ведущего.

«Я татарка. Я хочу сказать ведущему, что таких татар -хамов я ещё не видела. Инна Германовна, вставайте и уходите оттуда. Если бы я там была – я бы ему плюнула в его харю за такие разговоры с женщиной. Свинья!», – посоветовала разгневанная зрительница.

В итоге, Роман Скрыпин ответил на выпад телезрительницы хрюканьем.

Отметим, что организация «Меджлис крымско-татарского народа» запрещена на территории РФ как экстремистская. Также отметим, что Роман Скрыпин – не татарин.