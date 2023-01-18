Украинский вертолет сознательно выбрал детсад – жители Броваров

Игорь Шкапа.  
18.01.2023 14:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Происшествия, Украина


Экипаж украинского вертолета под Киевом сознательно направил машину на детский сад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в сюжете «Суспильне Новости» заявила очевидица катастрофы, прокомментировавшая катастрофу, в ходе которой погибло как руководство МВД Украины, так и мирные люди, включая детей.

Экипаж украинского вертолета под Киевом сознательно направил машину на детский сад. Об этом, передает...

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«Полетел в эту сторону. Я так поняла, что он выбрал самый маленький объект. Потому что там двухэтажное, а здесь десятиэтажное здание. Это садик детский», – со слезами сказала женщина.

По ее словам, вертолет горел еще в воздухе.

В свою очередь воспитательница пострадавшего детсада Анна Петровна поделилась своими впечатлениями от катастрофы.

Сначала она услышала гул и пошла закрывать окна.

«Знаете, как бензобак на нас бросили, и сразу загорелся садик», – сказала воспитательница антироссийскому пропагандистскому телеграм-каналу «Украина Сейчас»

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