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Экипаж украинского вертолета под Киевом сознательно направил машину на детский сад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в сюжете «Суспильне Новости» заявила очевидица катастрофы, прокомментировавшая катастрофу, в ходе которой погибло как руководство МВД Украины, так и мирные люди, включая детей.

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«Полетел в эту сторону. Я так поняла, что он выбрал самый маленький объект. Потому что там двухэтажное, а здесь десятиэтажное здание. Это садик детский», – со слезами сказала женщина.

По ее словам, вертолет горел еще в воздухе.

В свою очередь воспитательница пострадавшего детсада Анна Петровна поделилась своими впечатлениями от катастрофы.

Сначала она услышала гул и пошла закрывать окна.

«Знаете, как бензобак на нас бросили, и сразу загорелся садик», – сказала воспитательница антироссийскому пропагандистскому телеграм-каналу «Украина Сейчас»