Украинский ветеран объяснил нацистам – где они и кто Жуков

05.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Директор «института национальной памяти» Владимир Вятрович не отдавал себе отчет, когда заявлял о том, что снесенный украинскими радикалами памятник маршалу Жукову в Харькове попадает под закон «О декоммунизации».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил эксперт по вопросам безопасности, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом он ответил на заявление находившегося в студии главы центрального штаба «Национального корпуса» Родиона Кудряшова, сославшегося на одобрение сноса памятника киевским пропагандистом Вятровичем.

«Давайте про рамки действующего законодательства не говорить, это сюда никоим образом не относится. Господин Вятрович очень искаженно представляет себе всю историю нашего государства Украина. Все его знания связаны с событиями, которые происходили только на Западной Украине, и все те научные работы, которые он анализировал, связаны только с историей Западной Украины.

А кто такой Жуков? Это невероятно талантливый полководец, благодаря усилиям которого…», – не договорил эксперт из-за ведущего, который перебил его, вспомнив заезженный тезис о гибели «миллионов советских солдат».

«То, что погибли миллионы советских солдат, это, к сожалению технологии и отсутствие другой индустриальной возможности иметь технику в другом качестве и количестве в противостоянии не только с Германией, потому что, против нас в Западной Европе стоял анклав из более 15 государств, которые себе подчинила Германия.

Это не решение Жукова. Это, к сожалению, проигрышное противостояние перед более современной техникой, особенно на первых этапах войны, и так далее.

Даже исторически, когда война уже закончилась, и лично Жуков не очень подходил господину Сталину под боком, потому что народ просто считал его национальным героем, поскольку он возглавлял все Вооруженные силы и был их главнокомандующим, то Сталин отправил его куда? Он занимался одесским военным округом», – закончил мысль Сергей Шабовта.

Напомним, ранее общественно-политический деятель, публицист Николай Стариков также заявил, что устроив провокацию со сносом памятника маршалу Жукову в Харькове, украинские радикалы бросили вызов России, Донбассу и поиздевались над беспомощностью нового президента Владимира Зеленского.