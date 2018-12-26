26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Украинский вице-премьер осудила Европу за “близорукость” в отношении России

Оскандалившаяся в интервью каналу “Аль-Джазира” украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила “близорукость” европейских стран в отношении России и призвала Евросоюз ввести новые санкции против Москвы из-за задержания трех украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива в конце ноября.

Об этом она сообщила в интервью Financial Times (FT), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, Россия пытается разрушить единство ЕС, углубляя раскол среди европейских стран.

«Не все политические элиты Европы осознают глубину амбиций России», — пояснила она, напомнив о нескольких видных итальянских и австрийских политиках, выступавших за снятие санкций с Москвы.

Вице-премьер также призвала НАТО увеличить присутствие своих сил в Черном море. Как отмечает FT, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер одобрил многонациональное присутствие НАТО рядом с украинской территорией. По его словам, это поможет альянсу «повысить наблюдение за действиями России» в регионе.

Призыв Климпуш-Цинцадзе прозвучал на фоне прибытия в Одессу британского разведывательного корабля Echo. Это первый корабль НАТО, зашедший в украинский порт после инцидента в Керченском проливе. Британский Echo примет участие в совместных маневрах с фрегатом «Гетман Сагайдачный».

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