Украинская армия не успела создать «линию дронов» в Гуляйполе, поэтому не сможет долго удерживать этот населённый пункт.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник уже в упор подошёл к Гуляйполю, и ежедневно наносит авиаудары. Это свидетельство того, что противник не откажется от своих планов захватить данный населённый пункт.

К сожалению, дело остановки и уничтожения противника обусловлено многими факторами. Если мы не создадим килл-зону 10-15 километров, где противник будет нести массовые потери до момента начала атаки, то при условии превосходства противника в количестве личного состава долго удерживать данный рубеж обороны мы не сможем», – лепетал Пападин.