06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинский военный эксперт признал, что молодёжь очарована ополченцами Донбасса


Ополчение ЛДНР нравилось донбасской молодёжи, которая спешила в его ряды даже из отдалённых городов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-спикер Генерального штаба Вооружённых сил Украины, военный эксперт Владислав Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только начались события в Донбассе, туда слетелись десятки, если не сотни популярных российских видеоблогеров, они оттуда вели трансляции и показывали, как происходят все эти события.

Если помните, был такой случай, когда известный в то время казак-сепаратист Бабай зашел в Славянске на молодёжную дискотеку и с автомата стрелял в воздух, показывал салют – для молодёжи это круто. Для молодёжи было круто быть в рядах сепаратистов», – рассказал Волошин.

«В Изюме Донецкой области (на самом деле, Харьковская область – ред.), который никогда не был на территории, которую захватили сепаратисты, в среде молодёжи было круто воевать за сепаратистов, и они спрашивали, почему они не там. Русская пропагандистская бомба мощно сработала и до сих пор продолжает работать», – признал украинский эксперт.


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее историк и политолог Владимир Корнилов отметил, что жители Донбасса ненавидят украинский флаг, потому что первый раз увидели «жовто-блакитный прапор» в 1918 году, потом – во время гитлеровской оккупации, а сейчас под этим флагом работает украинская артиллерия по мирным населённым пунктам региона.

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