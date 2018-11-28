Украинский военный эксперт: Рано мы списали проект Новороссия

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Российский президент Владимир Путин заранее предусмотрел введение на Украине военного положения, которое, по его замыслу, должно спровоцировать массовые антиправительственные восстания.

Об этом в украинском эфире «Голоса Америки» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Наверняка Путин такой вариант с введением военного положения просчитал. Он использует любой шанс. Его задача – столкнуть лбами украинскую власть и ту часть граждан, которая ей недовольна. А если введено военное положение, то любые протесты являются противоправными. И если довести недовольства до точки кипения, столкновения с полицией и Нацгвардией, то последствия будут очень серьезными.

Рано мы списали путинский проект Новороссия, Путин просто так свои проекты не бросает», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что «Правый сектор» выступил против введения Петром Порошенко половинчатого военного положения на Украине, назвав его «политическим фарсом».