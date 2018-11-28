29.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украинский военный эксперт: Рано мы списали проект Новороссия

Российский президент Владимир Путин заранее предусмотрел введение на Украине военного положения, которое, по его замыслу, должно спровоцировать массовые антиправительственные восстания.

Об этом в украинском эфире «Голоса Америки» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Наверняка Путин такой вариант с введением военного положения просчитал. Он использует любой шанс. Его задача – столкнуть лбами украинскую власть и ту часть граждан, которая ей недовольна. А если введено военное положение, то любые протесты являются противоправными. И если довести недовольства до точки кипения, столкновения с полицией и Нацгвардией, то последствия будут очень серьезными.

Рано мы списали путинский проект Новороссия, Путин просто так свои проекты не бросает», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что «Правый сектор» выступил против введения Петром Порошенко половинчатого военного положения на Украине, назвав его «политическим фарсом».

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