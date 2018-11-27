Фарс и лицемерие: правосеки не оценили военное положение Порошенко

27.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Ранее президент Украины сообщал, что введение военного положения будет на руку только России, а теперь дал возможность своим чиновникам героически противостоять России в Одесской и Херсонской областях.

Такое заявление появилось на официальном сайте «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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Во время событий на Украине 2014-15 гг., как отметили в пресс-службе, «агрессия России» от нынешней отличалась высокими рейтингами Порошенко.

«Военного состояния не было после оккупации украинского Крыма, не было его во время кровавых битв под Иловайском, после обстрелов Авдеевки не было военного положения. Не было его и после других серьезных актов агрессии РФ против Украины. Более того – сам Петр Порошенко говорил, что введение военного положения в Украине на руку только России.

То есть, когда у нас захватывали Крым – военное положение было не нужно, когда захватывали Донецк и Луганск – военное положение было не нужно. Конечно, ведь тогда у президента были фантастические рейтинги, а теперь, когда в этих самых рейтингах он занимает 4-е или даже 6-е место, то вот – понадобился военное положение», – сообщают на сайте.

Военное положение на Украине, по мнению националистов, является политическим фарсом, потому что никаких реальных действий по отношению к «стране-агрессору» киевская власть так и не предприняла.

«Вместе с тем, введение военного положения в Херсоне, Виннице и Чернигове даже не предполагает того, о чем давно говорят объединенные националисты. Власть так и не разорвала дипломатические отношения с РФ, власть не прекратила торговлю с РФ, власть не закрыла границы с РФ, власть не выслала из страны агентов РФ вроде Медведчука и его коллег из «Оппозиционного блока». Власти декларативно объявили военное положение на курортах Одессы и Херсона.

Более того, сейчас огромное количество чиновников и военных нынешней власти бросятся знакомиться с мягкой зимой и снежным покровом Херсона или Одессы, чтобы потом рассказывать, что они были на войне, героически защищали нас с вами, чтобы потом получить статус УБД (участника боевых действий, прим. авт.) и использовать это как политический капитал или для личного обогащения. Военные курорты Херсона, Одессы и наглая ложь на президентских выборах уже ждут вас», – пишут правосеки.