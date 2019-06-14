Украинский военный обратился в ЛНР за убежищем

14.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ, находящегося в Донбассе, связался с представителями Народной милиции ЛНР и заявил о своём желании перейти на сторону Республики.

Об этом на брифинге рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



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По его словам, в находящихся в зоне проведения «ООС» подразделениях ВСУ, растёт количество недовольных условиями службы военнослужащих.

«Через доверенных лиц на подконтрольной киевской власти территории с целью сохранения своей жизни к представителям НМ ЛНР обратился военнослужащий 14-й бригады ВСУ с просьбой об оказании ему помощи для перехода на территорию Республики», – сообщил Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что по словам военнослужащего, он не единственный в бригаде, кто выражает нежелание проходить службу в зоне проведения операции, в результате чего имеют место факты совершения самовольного оставления части и неприбытия из отпусков.

«На сегодняшний день в бригаде 20 военнослужащих самовольно оставили расположение части, и 23 не вернулись из отпусков», – добавил он.

Напомним, ранее в Управлении Народной милиции ЛНР сообщали о том, что в 14-й бригаде ВСУ отмечается нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения карательной операции, в результате чего имеют место факты совершения военнослужащими самовольного оставления части и не прибытия из отпусков.