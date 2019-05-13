13.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский военный попытался покончить с собой из-за командира-вымогателя

Военнослужащего ВСУ, допустившего поломку БМП из-за отсутствия соответствующей квалификации, заставили возмещать ущерб за свой счет, в результате чего военный попытался свести счёты с жизнью.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности он отметил, что за непродолжительное пребывание в зоне боевых действий, 35-я бригада морской пехоты бьёт все показатели по преступлениям и происшествиям.

«Вчера в бригаде произошло очередное ЧП. Матрос Палый предпринял неудачную попытку суицида, выстрелив в себя из автомата, однако рана оказалась не смертельной, сейчас за его жизнь борются врачи», – сообщил Даниил Безсонов.

Он рассказал, что по материалам разбирательства стала известна причина суицида – денежные поборы, процветающие в рядах морпехов.

«Матрос Палый призвался по контракту на должность стрелка. Однако, из-за некомплекта механиков-водителей, он по воле комбата без соответствующей подготовки стал механиком-водителем БМП. Отсутствие знаний и навыков вождения привело к выводу из строя боевой машины. С целью избежать ответственности командир роты и комбат обязали виновника возместить убытки. Оказавшись в безвыходной ситуации, матрос Палый решил свести счеты с жизнью», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что проходящий службу в зоне «ООС» солдат ВСУ прострелил ногу начальнику штаба, не выдержав издевательств с его стороны.

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