13.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе

Находящийся в зоне «ООС» На Донбассе украинский военнослужащий, поссорившись за столом со своими сослуживцами, открыл по ним огонь из автомата.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников застолья открыл огонь из автомата по своим товарищам.

«В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Для проведения разбирательства по данному факту в 14-ю бригады ВСУ прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север», – добавил Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР также сообщали об инциденте с пьяным украинским военным, получившим осколочные ранения на так называемых соревнованиях по метанию боевой гранаты, устроенных украинскими военными в зоне «ООС».

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