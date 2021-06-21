Украинский ВПК мёртв, специалисты уехали делать ракеты для КНДР – эксперт

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на пропаганду и устраиваемые выставки «новейшего» вооружения, военно-промышленный комплекс Украины фактически мёртв, а специалисты соответствующих отраслей разъехались по другим странам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальная ситуация такова – за 30 лет военно-промышленный комплекс Украины разрушен до основания. Последний гвоздь в крышку гроба забил Порошенко после того, как разорвал военно-техническую кооперацию с Россией.

Украина сегодня не способна на производство никаких систем оружия самостоятельно. Приведу пример – «знаменитый» украинский миномёт «Молот», который подавался как шедевр. Напомню, миномёты были известны ещё сто лет назад. Украина его разработала. Результат – миномёт взорвался на испытаниях, убив свой собственный боевой расчёт. Всё, что показано на этой выставке – это либо модернизация старых советских систем оружия – танков, БТР, РСЗО. Либо габаритные макеты, которые никогда не будут доведены до конца», – сказал он.

Игорь Коротченко подчеркнул, что все украинские предприятия фактически мертвы, а специалисты разъехались по другим странам.

«Где были основные компетенции советской Украины, которые достались «незалежной» Украине? Ракетостроение, «Южмаш». Предприятие полностью прекратило свою деятельность. Научный коллектив выехал в Северную Корею, и вот там, под чутким руководством товарища Кима, украинские ракетчики демонстрируют свои успехи, укрепляя ракетно-ядерный щит Корейской Народно-Демократической Республики. Строительство боевых кораблей – николаевские верфи мертвы. Символ разрухи – недостроенный крейсер «Украина». Остался маленький сегмент двигателестроения, но китайцы хотели туда войти как стратегические инвесторы. Но всё это дело зарубили, и судьба «Мотор сич» представляется достаточно туманной в отсутствии рынка – «Антонов» лежит, запросов нет. Всё остальное – подшаманивание самоделкиных, которые пытаются в ручном режиме сделать на старом советском танке какие-то системы управления. Либо из ракеты Х-35 сделать какой-то украинский «Нептун». Всё это подделки», – добавил эксперт.