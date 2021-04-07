Украинский язык древнее Москвы – Омелян

07.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Русский язык является «чуждым» и «пришлым» для Украины, и когда в Софийском соборе Киева уже писали на украинском, Москве еще «бегали медведи и белки».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский язык внесен в Украину извне. Его тут никогда не было и в то время, когда киевляне писали граффити на стенах Софийского собора на староукраинском языке и украинском, то на территории нынешней Москвы бегали медведи и белки за орешками.

Поэтому то, что произошло – это продолжение той же войны, и мне очень странно, что мы готовы воевать на фронте против оккупанта, но в то же время готовы принимать оккупационный язык.

Да, у нас есть ситуация, что есть много украинцев, которые общаются на русском языке. Я считаю, что на них давить не нужно, должна быть спокойная, нежная украинизация. Пример этой нежной украинизации должна показывать украинская элита, которая сознательно выбирает украинский язык как единственное средство общения и дальше все распространяет естественным путем по всем слоям общества», – заявил Омелян.

Ранее Омелян заявил, что русский язык ему «режет слух».

Также он призвал «сжечь Москву».