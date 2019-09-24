Украинский юрист надеется на то, что по итогам следствия в тюрьму сядет не один Парубий

24.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский юрист, глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб прокомментировал на своем YouTube-канале открытие уголовного дела по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Госбюро расследований завело уголовное производство в отношении Парубия по его участию и вероятной организации тех кровавых трагических событий, которые были в Одессе 2 мая 2014 года, когда новая власть руками подручных бандитов пыталась запугать украинские регионы, города, в том числе и таким образом. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что Парубий, равно как и Пашинский, принимали самое активное участие и в майданных событиях, а именно в кровавых событиях, когда погибали люди, шел очевидный расстрел людей. Они же приложили свои поганые руки к гибели людей в Одессе. Поэтому то, что происходит сейчас, что правоохранительная система получила, наконец то, зеленый свет на привлечение к уголовной ответственности реальных преступников, это очень хорошо…

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Нет смысла сейчас повторяться, но если кто-то не помнит, скажу, что исполнители убийств на Майдане четко указывали и на Пашинского, и на Парубия, как на тех, кто организовал это побоище.

Вспомните, Луценко, будучи генеральным прокурором, не сделал ничего для того, чтобы допросить этих исполнителей, опровергнуть или подтвердить их показания, что точно так же подтверждает связь Луценко с той бойней, которая происходила на Майдане», – отметил он.

По мнению Гольдарба, понести уголовную ответственность должны и участники бойни в Киеве и Одессе, вольготно чувствовавшие себя при майданной власти, а также пособники экс-президента Петра Порошенко, помогавшие ему разворовывать страну.

«Вспомните, как высказывался Парасюк о том, что украинское общество еще не готово к тому, чтобы услышать правду о том, что происходило на Майдане, почему гибли люди. Вот ключевой свидетель, пока свидетель, которого однозначно необходимо брать в оборот. Вместе с ним некоего Бубенчика, львовянина, который хвастался, как он расстреливал милиционеров и которого амнистировала майданная власть. То есть здесь массу вопросов еще нужно сводить воедино, и только потом картинка будет ясна и понятна.

Да, мы с вами понимаем, что кровь была выгодна тем, кто впоследствии получил власть, но сегодня, для того, чтобы эти люди пострадали именно человеческим судом, он и должен совершиться, а совершится он тогда, когда будут собраны достаточные для судьи доказательства для вынесения обвинительных приговоров по всем перечисленным преступникам.

Вне всяких сомнений, уголовное преследование должно быть и в отношении верхушки Национального банка, в отношении бывшего председателя Нацбанка, которая сделала все для того, чтобы банковская система Украины легла, украинцы перестали ей доверять, гривна в разы обесценилась, равно как и людские вклады, пропали вклады физических и юридических лиц. У меня нет сомнений, что все это было сделано намеренно», – резюмировал активист.