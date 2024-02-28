Украинский юрист: Польско-украинские отношения на грани стратегической катастрофы

От разрастающегося украино-польского конфликта выигрывают только те силы, которые хотят, чтобы Украина исчезла с геополитической карты мира.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский юрист Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Климкина о том, что с каждым днём блокады на украино-польской границе неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.

«В действительности, ситуация ещё хуже. Она может привести к тому, что как со стороны Польши, так и со стороны Украины будет вражда и конфронтация, она уже есть. Заходим в соцсети с украинской стороны и читаем, какие уже позиции занимает часть наших граждан. Заходим на польские ресурсы и читаем, что там пишут граждане. Думаю, те украинцы, которые находятся в Польше, не дадут соврать, что действительно относительно определённой категории поляков уже есть ухудшение отношения к украинцам. Точно так же выходим на улицы нашей страны в любом городе и видим ту же позицию. У этой ситуации долгосрочная перспектива. Это не только экономический вопрос или военный, это вопрос геополитический. Задание рашистов через свои информационные помойки – однозначно разругать Польшу и Украину, сделать так, чтобы поляки и украинцы ненавидели друг друга», – сказал Смолий.

Впрочем, признал юрист, поляки прекрасно справляются и без «руки Кремля». При этом, по его убеждению, именно Польша должна утихомирить своё отношение к таким историческим вопросам, как бандеровское движение или Волынская резня.

«Но будем откровенными, к сожалению, эти задания прямо или не прямо часто выполняют и политические силы. Например, мы должны понимать, что и до этой ситуации в Польше есть политики, которые не хотят идти на признание или замирение определённых конфликтов относительно Украины. Мы видим, как политически это разделяет польское общество, и мы видим определённые дискуссии и относительно Волынской трагедии, и относительно ОУН-УПА, и других вопросов, которые должны иметь более историческую почву со стороны Польши, или, условно говоря, иметь какой-то процесс примирения. В призме сегодняшней ситуации этот процесс оголяется. Эти польские политики смотрят на Украину с неоимперской точки зрения», – заявил Смолий.

Однако он добавил, что конфликт надо решать компромиссами, иначе катастрофа.

«Конфликт нужно решить и всем пойти на компромиссы, потому что в случае его продолжения следующими месяцами, это будет стратегическое поражение для польско-украинских отношений, которая снова может затянуться на десятилетия, когда Польша и Украина будут считать друг друга врагом. Нельзя этого допустить. От этого выиграет только Кремль, только рашисты, от этого выиграют только те силы, которые хотят, чтобы Украина исчезла с геополитической карты мира», – говорил юрист.