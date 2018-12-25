Украинский журналист от души раздолбал Филарета в честь дня рождения Черновола

25.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Покойный глава Народного Руха Украины и автор лозунга «Геть московского попа» Вячеслав Чорновол должен вращаться в гробу: «старый агент КГБ», глава киевских раскольников Филарет-Денисенко объявлен “национальным достоянием”, а его 90-летие в январе 2019 года должно отмечаться на государственном уровне.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил украинский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По случаю дня рождения Вячеслава Черновола (родился 24 декабря 1937 года) не могу не вспомнить, что именно Вячеслав Максимович был автором лозунга «Геть московского попа!», которое адресовалось нынешнему так называемому патриарху Филарету и впервые прозвучало 28 октября 1990 на Софийской площади», – написал журналист.

«В тот день в Софийском соборе Московский патриарх Алексий II вручал Томос о создании самоуправляемой Украинской православной церкви и посвящал на Блаженнейшего агента КГБ «Антонова», который два года назад был награжден орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение задач Центрального комитета Коммунистической партии и Комитета государственной безопасности СССР. Общественное возмущение, которое вызвала эта весть, нельзя и описать. Даже я – человек атеистических взглядов – в тот день приехал вместе с друзьями из Донецка в Киев, чтобы стоять в многотысячной толпе на Софийской площади и блокировать проход Филарета к Собору», – вспоминает тот день Бойко.

Далее украинский журналист в своей публикации припомнил Филарету всё накипевшее.

«Филарет был олицетворением не только коммунистической лживости и невероятной жадности, но и ненависти ко всему украинскому. Не составляло тайны, Филарет писал доносы в КГБ и даже организовывал задержания диссидентов прямо в стенах Владимирского собора вместе со своей женой мадам Родионовой (вообще-то Филарет был светским лицом и, работая в церкви, лишь выполнял служебное задание по линии КГБ – поэтому он был женат и имеет троих детей) беспощадно травил попов за попытки провозгласить проповедь на украинском языке и с помощью ЦК КПСС и КГБ пытался занять престол Московского патриарха.

«… И вообще украинского языка не существует …», – кричал Филарет в ответ на предложение разрешить хору Владимирского собора исполнять произведения Николая Леонтовича украинском языке. «… Не осквернять улицы Киева петлюровскимы знаменами», – призвал Филарет тогдашнюю власть в связи с первым празднованием Дня Соборности 21 января 1990. «Там советской власти уже нет. Их там надо танками давить», – заявил Филарет своем управляющему делами, прилетев из Львова», – написал Бойко.

Журналист вспомнил, как после ряда публикаций о Филарета в журнале «Огонёк» Украина «вздрогнула»:

«Тогда, кстати, были впервые опубликованы фотографии жены Филарета, которая фактически руководила экзархатом, передвигала епископов с кафедры на кафедру и требовала от священников, чтобы те целовали ей руки».

По словам Бойко, именно то обстоятельство, что Филарет своим присутствием собирался «опаскудить» Софийский собор, стало поводом для первого митинга протеста в украинской столице.

«Десятки тысяч людей вышли на площадь, блокируя ворота, депутаты Верховной Рады во главе с Чорновилом бросались под колеса автомобиля, на котором прибыл Филарет («Антонову» пришлось залезать в Собор через свалку), а над Киевом звучало «Геть московского попа!», – вспоминает он.

Бойко отметил, что дальнейший раскол церковников после Харьковского собора в мае 1992 года был вызван исключительно тем, что украинские священники не захотели «ложиться под Филарета, который пил из них кровь и деньги с 1966 года».

«К тому же всевластного Комитета государственной безопасности СССР в то время уже не было, а презрение, с которым в народе относились к Филарету, грозило подорвать весь поповский бизнес», – написал журналист.

В качестве примера Бойко приводит заявление, авторства Чоровола и нынешнего судьи Конституционного суда Украины Сергея Головатого, которое подписали 26 нардепов:

«Наша депутатская сознательность призывает провозгласить очевидный факт: митрополит Филарет (Денисенко) препятствует духовному возрождению Украины, очистке общества от сталинских болезней и должен покинуть пост Предстоятеля Украинской Православной Церкви, дать ей возможность сохранить свое единство, правильно самовыразиться в новых государственных условиях, окормить измученный народ чистой верой и духовной силой».

Далее последовали известные события: Филарет сдаваться не собирался – после того, как на Харьковском соборе его сняли с должности предстоятеля УПЦ МП, он, захватив церковную кассу, сначала отправился в заместители к патриарху УАПЦ Романюку (которого совсем недавно поносил последними словами, публично называя автокефальную церковь «автофекальной»), а вскоре УАПЦ была перерегистрирована на УПЦ КП.

«И вот Украина уже докатилась до того, что старый агент КГБ, надевший на себя плевелы российских патриархов, объявлен национальным достоянием, а его 90-летие в январе 2019 года должно отмечаться на государственном уровне. Наверное, Чорновил сейчас в гробу переворачивается», – возмущается Владимир Бойко.