16.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина, Церковь
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Порошенко опозорился во время объявления о новой «церкви»

Пётр Порошенко в очередной раз допустил оговорку, назвав новую церковную структуру, созданную на Украине и подчиняющуюся Стамбулу, «автофекальной» вместо «автокефальной».

Соответствующий видеоролик опубликовала украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такую оговорку Порошенко делает уже второй раз. Впервые это произошло во время его речи с трибуны Верховной Рады, ошибка повторилась вчера во время торжественного выступления у стен Софиевского собора в Киеве.

«Фрейд своим хохотом разбудил всё кладбище», – прокомментировала ролик Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее возрадовался «автофекальной» церкви украинский политолог Вадим Трюхан, после чего так же опростоволосился и его коллега Василий Вакаров.

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