Порошенко опозорился во время объявления о новой «церкви»
Пётр Порошенко в очередной раз допустил оговорку, назвав новую церковную структуру, созданную на Украине и подчиняющуюся Стамбулу, «автофекальной» вместо «автокефальной».
Соответствующий видеоролик опубликовала украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Такую оговорку Порошенко делает уже второй раз. Впервые это произошло во время его речи с трибуны Верховной Рады, ошибка повторилась вчера во время торжественного выступления у стен Софиевского собора в Киеве.
«Фрейд своим хохотом разбудил всё кладбище», – прокомментировала ролик Монтян.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее возрадовался «автофекальной» церкви украинский политолог Вадим Трюхан, после чего так же опростоволосился и его коллега Василий Вакаров.
Метки: Автокефалия, Порошенко, Татьяна Монтян
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.