Украинских аграриев добивают, чтобы они не стали конкурентами в ЕС, – Бортник

Любые ограничения свободной торговли Украины с Евросоюзом убивают остатки украинской сельскохозяйственной отрасли.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая приостановка или закрытие свободного режима торговли, особенно сельскохозяйственной продукции, сейчас добьет наших аграрных производителей. У них нет возможности другого экспорта практически. Особенно это касается производителей специальных культур – малины, улиток, сахара, овощей.

Если зерно еще можно вывезти частично через порты, то этих оно просто убьет. Потому что рынка внутреннего нет, население Украины сегодня в два раза меньше, чем 30 лет назад, покупательская способность падает этого населения», – сказал эксперт.