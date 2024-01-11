Украинских аграриев добивают, чтобы они не стали конкурентами в ЕС, – Бортник

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Сельское хозяйство, Украина


Любые ограничения свободной торговли Украины с Евросоюзом убивают остатки украинской сельскохозяйственной отрасли.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любые ограничения свободной торговли Украины с Евросоюзом убивают остатки украинской сельскохозяйственной отрасли. Об этом...

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«Любая приостановка или закрытие свободного режима торговли, особенно сельскохозяйственной продукции, сейчас добьет наших аграрных производителей. У них нет возможности другого экспорта практически. Особенно это касается производителей специальных культур – малины, улиток, сахара, овощей.

Если зерно еще можно вывезти частично через порты, то этих оно просто убьет. Потому что рынка внутреннего нет, население Украины сегодня в два раза меньше, чем 30 лет назад, покупательская способность падает этого населения», – сказал эксперт.

«Внешний рынок нам закроют в таком случае, поэтому мне кажется, что это закомуфлированная попытка убить наше сельское хозяйство настолько, чтобы оно не могло потом конкурировать с польским, французским, немецким внутри Европейского союза, если Украина станет членом Европейского союза.

Закамуфлированное предложение нам удавиться или придавиться немножечко, уменьшить производство до того уровня, чтобы оно не угрожало нашим потенциальным конкурентам внутри Европейского союза», – заявил Бортник.

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