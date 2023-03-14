Украинских беженцев обязали задекларировать доходы за прошлый год

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Граждане Украины, которые находятся за границей как беженцы, обязаны до 1 мая подать декларацию о доходах за 2022 год, а до 1 августа уплатить налоги.

Об этом в своём Телеграм-канале сообщила депутат Верховной Рады, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо напомнить, что, несмотря на войну, декларировать доходы украинским беженцам нужно. Декларацию об имущественном положении за 2022 год необходимо подать до 1 мая 2023 года», – пишет депутат.

По информации Южаниной, украинцы, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, должны задекларировать как иностранные доходы, всю помощь, полученную от иностранных государств и их государственных фондов, а также от иностранных компаний или благотворительных организаций. При этом налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких сумм не начисляются и не уплачиваются.

Если же украинцы работали за границей или получали другие доходы, кроме вышеупомянутой помощи, такой доход подлежит декларированию, с него уплачивается налог на доходы по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. Депутат отметила, что уплатить налоговые обязательства следует до 1 августа 2023 года включительно.

«Граждане Украины, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут направить декларацию по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее, чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации, или в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой. Несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан», – издевательски напоминает государственное информагентство «Укринформ».

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