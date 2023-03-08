Украинские «беженцы» обманом получили полмиллиона долларов в Польше

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Польская социальная служба пытается вернуть средства, необоснованно выплаченные украинским «беженцам» после того, как те покинули Польшу.

Об этом 8 марта сообщило польское издание Rzeczpospolita, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока удалось взыскать только 35,3 тысячи злотых (меньше 10 тысяч долларов) из около 2 миллионов злотых (500 тысяч долларов).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS, социальная служба Польши) обязан выплачивать гражданам Украины, получившим в Польше статус временной защиты, те же социальные пособия, что и полякам – ежемесячную помощь на детей, ежегодную помощь на детей школьного возраста и аналог материнского капитала.

Согласно закону, украинцы теряли право на эти выплаты, если покидают Польшу на срок более 30 дней. Но до недавнего времени ZUS не имел доступа к информации о датах въезда и выезда из страны, чем беззастенчиво пользовались украинские «беженцы», нередко приезжая в Польшу лишь раз в месяц – для получения денег.

28 января 2023 года вступила в силу поправка к польскому закону о помощи гражданам Украины. Она предусматривает, что выплата пособий семьям граждан Украины, пребывание которых в Польше считается законным, приостанавливается, если получатель пособия или ребенок, которому было назначено пособие, выезжает из Польши. ZUS также получил доступ к реестру Пограничной службы, а вместе с ним и к информации о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши.

После этого оказалось, что с марта прошлого года украинские «беженцы» необоснованно получили из бюджета польской социальной службы более полумиллиона долларов. При этом издание подчёркивает, что речь идёт только о выплатах от ZUS, указанная сумма не относятся к семейным пособиям и социальной помощи, которые предоставляют местные органы власти. Таким образом, реальная сумма необоснованно выплаченных украинцам пособий значительно выше.

«ZUS последовательно принимает дальнейшие решения по необоснованно полученным пособиям и обязывает бенефициаров вернуть их», – заявил в комментарии изданию пресс-секретарь ведомства Павел Жебровский.

Он добавил, что у ZUS есть на это два года. Но пока что удалось вернуть менее 10 тысяч долларов, отмечает Rzeczpospolita.

При этом за месяц действия новых правил ZUS приостановил выплату пособий примерно 3200 гражданам Украины. Всего же статус временной защиты на территории Польши имеют более 1,3 миллиона украинцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», отношение поляков к беженцам с Украины резко меняется к худшему.