Украинских карателей настигает страшное возмездие

23.10.2019, Херсон, Игорь Шаповалов

Одного из командиров нацбата «Донбасс» Виктора Дегтяря с позывным «Сенсей», погибшего в результате взрыва гранаты в центре Киева, неоднократно предупреждали, что подобная участь неизбежна для предателя, отправившегося на убийство собственного народа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этого человека я знал уже давно, больше двадцати лет. Он был известным в Херсоне и в Киеве. В 2014 году я узнал, что он поддерживал государственный переворот и был на передовой Майдана. Я сам лично вышел на контакт с ним через «мессенджер» Facebook, то есть решил с ним пообщаться. Попытался ему объяснить, к чему это все приведет.

И сказал ему прямо в глаза: «Ты закончишь очень плохо! И дети твои останутся без отца и кормильца». Он мне ответил: «Да иди ты на хрен!» После того прошло определенное время, и я узнал, что он пошел в «АТО» воевать с мирным населением Донбасса. Я ему еще раз позвонил на его мобильный телефон, и сказал ему простые вещи: «Дегтярь, берешь ты грех на душу! Возомнил ты себя богом и великим «спасителем» Украины. Забудь мой мобильный телефон, и больше никогда мне не звони, и я тебе звонить не буду».

Он меня спросил: «Почему?» Я ему ответил: «Ты мародер! Я знаю, чем ты занимаешься. Земля слухами полнится». Мало того, я ему сказал: «У тебя ведь русские корни. Недолго тебе жить на этом белом свете. Вам, убийцам, мародерам и негодяям, рано или поздно придется понести ответственность за ваш беспредел».

В конце я ему сказал: «Мразь ты». И положил трубку. Также заблокировал его в социальных сетях и в телефонах. Год назад, в канун Нового года, он меня сам набрал из неизвестного мне киевского телефона. Сперва я его не узнал. Он мне сказал: «Привет, Алексей! Это я, Дегтярь Витя. Мне надо с тобой поговорить».

На это я ему сказал: «Мне с тобой не о чем говорить. С убийцами, ворами, беспредельщиками я ничего иметь не хочу. А особенно грех на душу брать не хочу, разговаривая с тобой. Твое место пожизненно в тюрьме». Я его послал на три веселых буквы и сказал ему: «Придет тот день, когда ты очень сильно пожалеешь, но будет уже поздно. Ты услышишь, как в твой гроб забивают последний гвоздик». И положил трубку. С Дегтярём больше ни разу не общался», – написал экс-депутат.

Погибший от взрыва гранаты экс-каратель Виктор Дегтярь.

«Я христианин. Для меня любая смерть – это горе. Поверьте мне, я не радуюсь. Но хочу одно сказать, что все те, кто пошел убивать мирных граждан, собственный народ в Донбассе, мародёрить, грабить, насильничать, получают именно такую для них участь. Знаю, что Бог на белом свете есть, и Он каждому его место укажет. Вот и в этот раз Он указал на свое место этому атошнику.

И таких примеров по Херсону очень много. Вот только мне жалко, что многие дети остаются сиротами без отцов. Потому что их отцы, просто, извините за выражение, явные и отпетые дебилы! Ведь, получается, что они не учились нормально в школе, игнорировали историю, разбрасывались нашими родственными узами, прыгали и скакали на могилах наших доблестных, настоящих героев Великой Отечественной войны.

И вот сегодня их настигает кара справедливости, этих атошников, фашистов, нацистов. Они получают яму размером два на два метра и деревянный «макинтош», придавленный землей и плитой. И дальше их ждет страшная участь. Их имена и фамилии, так называемых атошников, а сегодня это участники ООС, будут в скором времени забыты, как страшный сон. А их оставшиеся в живых побратимы будут вынуждены свои удостоверения сжигать и уничтожать.

Любым способом они будут скрывать, что они были «воинами света», киборгами, «защитниками» своего Отечества под названием Украина. Так что, мои дорогие читатели, запомните истину: «Тьма приносит тьму!» Но за тьмой приходит свет. А на свету, тьме места не бывает.

Задумайтесь над тем, что я написал. Ведь на чужой беде и горе счастья не построишь! Задумайтесь! Пока еще не поздно! Не берите грех на душу. Не отнимайте чужую жизнь, которую вы не давали. Бог дал нам эту жизнь», – резюмировал Журавко.