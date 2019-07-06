Украинских мокряков продали трижды

06.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинских военных моряков, задержанных Россией после керченской провокации, продали трое: отдавший приказ экс-президент Украины Пётр Порошенко, отказавшийся от компромисса с РФ об их освобождению министр иностранных дел Павел Климкин и устроивший истерику, вместо конкретных мер, президент Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что моряков продали трижды. Первый раз их продал Порошенко, чтобы ввести военное положение, запихав их в тюрьму, второй раз их продал Климкин, который в угоду Порошенко подписал эту ноту, которая не освобождала моряков, а оставила их, опять же, в тюрьме, то есть люди продолжают гнить в тюрьме.

И третье, вот объясните мне ваше отношение к истерике Зеленского, который устроил её на брифинге, потому что, по-моему, это был брифинг-истерика. И правильно ли вёл себя президент, который не занялся освобождением своих моряков, а начал жаловаться общественности, что его надул, видите ли, Климкин, который ушёл в отпуск?» – вопрошал миллионер.