Украинских военных на Донбассе травят некачественной водой

22.05.2019, Луганск, Александр Гусар

На Донбассе среди солдат украинской армии участились случаи острых кишечных заболеваний в результате употребления некачественной питьевой воды.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, в подразделениях ВСУ в зоне проведения «ООС» участились случаи массовых отравлений военнослужащих некачественной питьевой водой.

«В медицинские учреждения населенных пунктов Попасная, Золотое и Троицкое только на этой неделе поступило более 20 военнослужащих из 30-й и 54-й механизированных бригад с диагнозом холера и брюшной тиф», – рассказал Филипоненко.

Представитель пресс-службы НМ ЛНР добавил, что в связи с этим комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» проводит проверки качества подвозимой воды, а также условий ее доставки и хранения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в результате массового отравления военнослужащих в зоне «ООС» некачественными яйцами более пятидесяти человек были госпитализированы, трое из них скончались.