Украинских военных в Донбассе расстреляли без суда и следствия

09.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР после введения на Украине военного положения зафиксировала случаи расстрела командирами украинской группировки в Донбассе военнослужащих, саботировавших участие в карательной операции.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях 1-го горно-штурмового батальона 128-й бригады в районе Богдановки на взводном опорном пункте «Ярик» в результате конфликта командира роты с подчиненными один из бойцов был застрелен. В частности, жертвой крайней меры без суда и следствия стал рядовой Коломиец А. А., 1989 года рождения, который открыто выступал против участия подразделения в новом этапе гражданской войны», – сообщил Безсонов.

Командование бригады пошло на сокрытие предступления, заявив о гибели своего подчиненного в результате обстрела с позиций ДНР.

Аналогичная ситуация, по словам Безсонова, произошла и в Бердянске, где был застрелен командиром еще один военнослужащий, родителям которого заявили о том, что их сыном был совершен суицид.

Напомним, как сообщал ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинским военнослужащим на мобильные телефоны стали поступать звонки с призывом прибыть в военкоматы для участия в сборах резервистов.