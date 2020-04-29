Украинским детям преподают историю с кастрюлей на голове

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пятиклассникам на Украине показали очередной онлайн-урок, где под соусом патриотизма школьников учили ненавидеть Россию.

Тема урока по истории звучала как «Революция достоинства и российско-украинская война», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы мог подумать, – начала педагог, надевая кастрюлю на голову, – что именно обычная кухонная утварь стала символом сопротивления и непокорности».

«Вряд ли такая защита могла спасти от резиновой пули или какого-то снаряда. Но народ показал твёрдость духа и непоколебимость в решении идти до конца. Народ требовал перемен», – рассказывала детям учитель.

Также школьникам показывали пропагандистские картинки, изображающие Россию в виде уродливого зверя.

Урок вела Элла Сытник, уже ставшая известная тем, что в одной из прошлых программ перепутала императора Николая Первого с Николаем Вторым.

Отметим, что организацию удаленного учебного процесса на время карантина под формальным руководством Минобразования доверили людям фонда Сороса.