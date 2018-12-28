Украинским катерам придется забыть, что такое выход в море

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Зарегистрированный в Верховной раде проект постановления об объявлении войны между Россией и Украиной приведет к тому, что украинские порты будут наглухо заблокированы.

Об этом пишет “Независимая газета”, отмечающая, что инициатива депутата Виталия Куприя носит популистский характер и связана с предстоящими в следующем году выборами.

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“И этому депутату наплевать, какие будут последствия, если, не дай бог, его предложение обернется реальным объявлением войны. Помимо разрыва деловых, транспортных и дипломатических связей множество граждан Незалежной, находящихся в России по украинскому паспорту, могут подвергнуться интернированию. Та же участь ожидает россиян, находящихся в пределах Украины”, – пишет издание.

Кроме того, газета полагает, что любая провокация на российско-украинской границе обернется перестрелкой.

“Украинским речным катерам класса «Гюрза» придется забыть не только о попытках прорыва через Керченский пролив, но и выходах в открытое море. То же касается не только прочих кораблей из состава немногочисленного украинского флота, но и всех судов гражданского назначения. Морские порты Незалежной будут наглухо заблокированы. И все это при условии, что Украина, объявив войну, к реальным боевым действиям не перейдет”, – указывается в публикации.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в украинском парламенте зарегистрирован документ под названием “Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией”