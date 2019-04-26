Украинским законом о мове займется Еврокомиссия

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Европейская комиссия планирует изучить принятый накануне Верховной радой «языковой закон», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич,.

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По ее словам, Еврокомиссия ждет публикацию окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание. Он также напомнила, что Брюссель требовал направить закон для оценки Венецианской комиссии Совета Европы, которая высказала целый ряд критических замечаний к нему.

Напомним, ранее сообщалось, что конечный вариант «языкового закона» будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет спикер парламента Андрей Парубий.

Кроме того, оппоблоковцы внесли в Раду четыре проекта постановления об отмене закона, блокирующие его подписание и введение в действие. Рассмотреть эти постановления парламент сможет только 14 мая. К этому времени возможно и вступление в должность нового президента Владимира Зеленского, уклрняющегося от четкого ответа о том, будет ли он подписывать одиозный закон.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, после голосования будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пообещал проанализировать его после инаугурации и разобраться с его спорными положениями. Он также отметил, что закон рассматривался во время избирательного цикла, что «сделало его заложником политической риторики».

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Также закон раскритиковал венгерский министр Петер Сиярто,подчеркнувший, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал анти-венгерскую политику. Венгерский министр выразил надежду на ревизию дискриминационных положений уже новой украинской властью.