Украинское государство больше не в состоянии защитить себя от уличного произвола

22.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Погром офиса президента Украины, устроенный в минувшую субботу праворадикалами, показал слабость нынешнего государства.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Булавин

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«Погром офиса президента – позор для страны. Государство не в состоянии защитить себя от произвола улицы. Государство никогда не должно терять своего исключительного права на применение силы. Когда помощник главы МВД Арсена Авакова заявил, что ничего особенного не произошло, он, конечно, слукавил. Одно дело – когда просто собирается толпа, пусть даже с файерами, и скандирует какие-то лозунги. Другое – когда разрисовывают офис президента и бьют стекла. Это – насилие, и правоохранительные структуры должны были реагировать на это», – убежден эксперт.

«Вероятно, Аваков своим бездействием продемонстрировал Зеленскому, что у того есть серьезные противники. Любой глава государства на такое должен был бы реагировать. Сейчас собирают внеочередную сессию Верховной Рады, вероятно, примут какие-то решения и прочее. Но в любом случае, все происходящее показывает, что обстановка в стране нестабильная и навести порядок никто не может», – подчеркнул Булавин.