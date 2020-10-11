Украинское издание «прессуют» за интервью на фоне красного флага

11.10.2020, Киев, Игорь Петров

Минюст Украины оказывает давление на информационное агентство «ГолосUA» из-за красного флага, на фоне которого было записано поздравление лидера разгромленной после Евромайдана КПУ Петра Симоненко с 9 мая.

При этом у украинских властей нет вопросов к символике дивизии СС «Галичина», использование которой признано законным. Об этом говорили эксперты на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минюст Украины вызывает руководство информагентства «ГолосUA» на свое заседание, где будет рассмотрен вопрос соответствия деятельности агентства закону о декоммунизации. В мае этого года в Минюст обратилось СБУ с письмом, в котором шла речь о новостных видеоматериалах с участием Симоненко. СБУ считает, что ГолосUA, среди прочего, не имело права публиковать видеообращение поздравления Симоненко в связи с Днем Победы 9 мая. Это обращение было записано на фоне красного флага Победы.

«ГолосUA» руководит супруга Симоненко – Оксана Влащенко.

Политолог Андрей Золотарев считает, что в ситуации с интервью Симоненко власти демонстрируют двойные стандарты – например, для чиновников символика дивизии СС «Галичина» почему-то не попадает под запрет, накануне соответствующее решение вынес и суд в Киеве.

«Для всего мира все очевидно, но только не для апелляционного административного суда. Мадам, которая вынесла это решение, – наследство, которое досталось от Петра Порошенко и Алексея Филатова, который занимался выстраиванием комфортной для Петра Алексеевича, так, чтобы власть была навеки, судебной вертикали. И вот в двухрядку с ним играет и СБУ, и Минюст. Я думаю, кадры, оставшиеся от Петра Алексеевича, с удовольствием подыграют, доводя ситуацию до абсурда

Эту неприглядную ситуацию, когда, с одной стороны, отбеливаются формирования Ваффен СС, с другой – спецслужба бросается на «красных», – надо выносить на стол европейцев. Для Европейского суда по правам человека это прекрасная тема – запрет на профессию. Думаю, европейские левые активно отреагируют на подобные прецеденты», – сказал Андрей Золотарев.

Он также сказал, что закон о декоммунизации имеет ярко выраженную направленность против левых сил и их символики, тогда как ультраправые прекрасно себя чувствуют и спокойно используют нацистскую символику на Украине.

«Их почему-то тянет на эту эстетику- руны и пр.», – отметил он.

«Настоящие эсэсовцы были не христианами, они все были язычниками. Нацизм с язычеством очень тесно связаны», – добавил политолог Руслан Бортник.

«Стоило бы напомнить неонацистам, что с точки зрения настоящих эсэсовцев они были бы унтерменшами. Максимум, что им могли доверить – быть надзирателями, закрывать людей в газовые камеры, не больше. Или быть пушечным мясом когда уже все стало совсем плохо», – добавил Андрей Золотарев.