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Украинские войска не намерены отходить из оккупированного ВСУ Артемовска, переименованного киевским режимом в Бахмут.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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«Актуальность удержания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера. Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике», – сказал Сырский, слова которого приводит связанный с ВСУ паблик Military Media Center..

По его словам, все это «еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки».

«Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники. Каждый день стойкого сопротивления дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага», – резюмировал украинский генерал.

Стоит заметить, что за последнее время Сырский, утверждает украинская сторона, трижды посетил подразделения ВСУ в оккупированной части города.

В свою очередь связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Позывной Брюс» указывает, что есть отдельные случаи бегства ВСУ из Артемовска, но массовый характер они не носят.

«Противник продолжает биться и порой нашим парням про «бегство ВСУ» слышать несколько смешно. Они своими глазами видят несколько обратное. И я им верю. Потому что сам частенько посещаю те края», – добавил автор.

А сегодня он сообщил, что российские подразделения освободили Дубово-Васильевку на северо-западе от города.

«Особенно жесткие бои штурмовики ЧВК «Вагнер» сейчас ведут в южных кварталах города. Также артиллерия музыкантов продолжает разбирать там крупный укрепрайон противника на пересечении улиц Корсунского и Чайковского. По всей линии боевого соприкосновения ВСУ предпринимают попытки контратаковать, но безуспешно», – информирует «Позывной Брюс».