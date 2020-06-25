Украинское командование готовит серию циничных провокаций на КПВВ

25.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киев готовит ряд провокаций на КПВВ с целью обвинения руководства ДНР в создании невыносимых условий для пересечения линии соприкосновения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции республики Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что, по данным источников в штабе ООС, украинским командованием планируется проведение ряда провокаций, связанных с пропуском гражданских лиц на контрольно-пропускных пунктах.

«Установлено, что для обвинения руководства республики в создании невыносимых условий для пересечения линии соприкосновения гражданами республики и Украины, в зону ООС направлены представители восьми украинских и иностранных информационных агентств, в их числе ТК «Интер», ТК «1+1» программа «ТСН Неделя», ТРК «5 канал», ТК «Украина 24», Радио «Свобода», ТРК ICTV «Факты», газета «Приазовский рабочий» и французское агентство «Франс-Пресс», – рассказал Никитин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», СБУ начала терроризировать население с первого дня возобновления работы КПВВ в Донбассе.