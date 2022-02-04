Украинское министерство оболгало редакцию «ПолитНавигатора»

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Новости Украины

Украинские пропагандисты сели в лужу, обвинив «ПолитНавигатор» в создании фейков. А теперь обо всем по порядку.

«Разоблачителем» на своей фейсбук-странице выступил некий Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. После этого «разоблачение» понеслось по информационным просторам Украины.

«В ТГ-каналах, аффилированных с российскими спецслужбами, распространяется информация о якобы радиоактивной самодельной бомбе для использования на территории РФ после начала боевых действий. Это сообщение сопровождается соответствующим видео. Но при просмотре видео бросается в глаза небрежность его авторов: в подписи, сделанной на украинском языке, допущено большое количество грамматических ошибок», – говорится на странице Центра.

Говорится также, что и «Нацкорпус» это опровергает, и свой логотип так не ставит.

«Интересна и схема распространения: первоисточником информации является телеграмм канал «Политнавигатор», который находится в оккупированном Крыму, но публикация размещена еще…10 декабря 2021 года», – продолжают «разоблачители».

Далее они приходят к выводу, что «перед нами продолжение информационно-психологической операции российских спецслужб и их коллаборантов в Крыму и Донбассе».

Самое интересное, на «ПолитНавигаторе» вообще никогда не было новости о «Нацкорпусе», создающем радиоактивную бомбу. Причем решившие нас разоблачить украинские пропагандисты и сами это прекрасно знают, что подтверждает скрин текста одной из наших новостей, прикрепленный к посту министерского Центра.

Любой и каждый может убедиться, мы передали прямую речь праворадикала из партии «Свобода», который сожалеет, что Украина не имеет ядерного оружия и предлагает им обзавестись, в частности «грязной» бомбой».

Более того, не просто обзавестить, но (цитата!):

«…мы можем его применить против агрессора, врага, которому мы отдали один из наибольших арсеналов сегодня, и они им дальше угрожают».

И где же тут фейк, если здесь, повторимся, прямая цитата тягнибоковца? А к новости о «Нацкорпусе», напомним еще раз, мы вообще отношения не имели, и у нас ее никогда не было.

Кстати, Центр, обвинивший «ПолитНавигатор» в создании фейков, создан при Министерстве культуры и информационной безопасности Украины «как один из государственных механизмов противодействия дезинформации».

Ну что тут сказать? Какие государственные механизмы, такое и противодействие.

«Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»