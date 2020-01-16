Украинское образование способно подготовить лишь уборщиц немецких туалетов – эксперт

16.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Одобренный депутатами Верховной рады закон о полном среднем образовании, переводящий 80% школьных предметов на украинский язык, нацелен на искусственное снижение интеллекта молодого поколения жителей «незалежной».

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал журналист, историк и постоянный эксперт «Изборского клуба» Александр Дмитриевский.

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«Ничем иным, как тотальным насаждением глупости такое решение назвать нельзя. Невозможность учиться на родном языке означает автоматическое снижение уровня усвоения материала: вместо осмысления надо тратить время и усилия на синхронный перевод услышанного и прочитанного.

Как показывает практика, это иногда бывает непросто даже для студента: что уж говорить про школьника! Впрочем, для будущих сборщиков клубники на плантациях польских панов, уборщиц немецких туалетов, а также для террористов из необандеровских бандформирований даже такого качества знаний будет более чем предостаточно», – сказал он.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает норма, предусматривающая перевод учителей пенсионного возраста на одногодичные трудовые контракты, что окончательно добьет украинскую образовательную систему.

«Что же касается возможности учителям пенсионного возраста работать только при заключении с ними контракта сроком не более года – это означает самую банальную смерть школы. Ибо всё держится на ветеранах: молодёжь работать в школы идёт неохотно и по остаточному принципу.

Да и качество знаний у молодых учителей серьёзно уступает таковому у их старших коллег. Однако такой шаг, по сути, расчистит плацдарм для активного оболванивания молодёжи необандеровской идеологией: со сцены будут убраны последние остатки поколения, имеющего хоть какую-то прививку от нацизма», – пояснил Дмитриевский.

При этом он отметил, что тотальное голосование депутатов Верховной Рады за данный закон свидетельствует о том, что адекватных политиков в украинском парламенте нет и быть не может.

«Хватит верить в сказки про «пророссийских» Медведчука и «Оппозиционную платформу»: в стране, где доминирует необандеровская парадигма, не может быть политических сил, выходящих за её рамки», – резюмировал эксперт.