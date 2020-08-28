Украинское общество уничтожает возвращающихся из Донбасса ВСУшников – «ветеран АТО»

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возвращающиеся с Донбасса украинские военнослужащие встречают равнодушие и нелюбовь со стороны мирного населения, что приводит к многочисленным самоубийствам среди «ветеранов АТО».

Об этом в эфире «4 канала» заявил «ветеран АТО» Валерий Ананьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше общество очень незрелое. И эти комплексы, которые порождаются незрелостью, не просто калечат людей – они убивают в прямом смысле. Например, человек, воюющий на фронте, слышит от волонтёров: «Вы воюете за нас, вы герои». Плюс человек и сам себя убеждает, что он красавчик, он воюет за тех, кто там. Пока они в барах, на дискотеках, бизнесом занимаются, а тут на фронте, за них.

А потом они возвращаются в общество с чётким осознанием, что они что-то делали ради кого-то, и видят, что им не просто тут не благодарны. В лучшем случае – большинству пофиг, в худшем услышат: «Мы вас туда не посылали», и тому подобные вещи.

И у человека появляется обида на общество. И эта обида рождает внутри крота, который начинает сжирать человека изнутри. Кто-то находит с этим кротом общий язык, кто-то его спаивает. А у кого-то этот крот догрызается до сердца, и человек исчезает, в прямом смысле этого слова», – жалуется боевик.