Украинское посольство в Британии сплясало на костях и попалось на грязном фейке

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Версия украинской и западной пропаганды о том, что советская Россия якобы специально морила голодом украинцев, терпит крах – исторические источники, наоборот, свидетельствуют о том, что в середине 1920-х годов СССР помогал голодающей Западной Украине, которая входила в состав Польши.

Об этом в своем блоге пишет политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«К новому витку завываний о голодоморе-«геноциде». В 1925-26 гг. советская Украина отправила в голодающую Галичину 60 вагонов зерна. Причем польские власти чинили этому препоны. В Киеве ничего не хотят рассказать о «польском геноциде против украинцев»? И спрашивается: если Сталин хотел уморить этнических украинцев, зачем же спасал их от голода в Галичине? Скрин из газеты «Плуг и Молот» от 27.01.1927», – написал Корнилов.

Он также подчеркнул, что сегодня, говоря о голоде на Украине пропаганда использует фотографии, которые вообще не относятся к этому периоду.

«Как это всегда бывает в дни голодомора, украинские ресурсы постят фотографии голода в российском Поволжье 1920-х, выдавая их за фото голода на Украине 1930-х. На этот раз отличилось украинское посольство в Британии. Кстати, ни одна соцсеть не помечает эти фейки как ложную информацию. Видимо, это они считают нормальным…

А западные пользователи соцсетей, как сговорившись, постят это фото, якобы иллюстрирующее украинский голодомор. Они, видимо, всерьёз полагают, что украинцы выглядят именно так. Когда же им говоришь, что это иллюстрация страшного голода в Индии, устроенного британцами, очень обижаются», – отмечает эксперт.

Ранее известный львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что сталинская Россия устроила «голодомор украинцев» для того, чтобы на их место завезти лояльных русских.