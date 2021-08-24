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24.08.2021 21:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Культура, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Украинское руководство узурпировало известного итальянского певца за бюджетные деньги

Новости УкраиныПо случаю тридцатилетия «независимости» Украины в Киеве состоялся концерт известного итальянского музыканта Андреа Бочелли,...

По случаю тридцатилетия «независимости» Украины в Киеве состоялся концерт известного итальянского музыканта Андреа Бочелли, однако «простых» людей на него не пустили.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Антон Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По случаю праздника в Киеве рядом с Мариинским дворцом начался концерт Андреа Бочелли. Мероприятие было весьма масштабное – маэстро пел с четырьмя украинскими певицами: солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной, а также с Тиной Кароль и Джамалой.

Сопровождали концерт Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром дирижировал всемирно известный Маэстро Марчелло Рота.

Обрадованные такому событию горожане пришли на концерт, однако натолкнулись на кордон полиции и Нацгвардии – оказалось, что место проведения оцеплено и туда никого не пускают.

«Вот так у нас всё для людей. Кордон полиции и Нацгвардии не пускает людей в центр города», – прокомментировал Поляков.

Оцепившие район проведения концерта силовики на вопросы отвечать отказались, сославшись, что «просто выполняют приказы» и отвечать не в их компетенции.

В результате на улицах перед кордоном собралось несколько сотен человек. Они кричали «Ганьба», но так и не попали на концерт известного иностранного музыканта.

Позже Антон Поляков, опубликовав фото приглашения на концерт, сообщил, что мероприятие было организовано украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

«Так бы сразу и сказали. Простите Ринат Леонидович, что пишу тут всякую ересь. Не знал, что концерт ваш», – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук сообщил, что гонорар Андреа Бочелли от этого концерта составил полтора миллиона евро, которые были выделены из бюджета «на подготовку к празднику».

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