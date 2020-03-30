Украинское село обречено на вымирание и деградацию при любом варианте

30.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если на Украине разрешат свободную продажу земли сельскохозяйственного назначения, то это ровным счетом ничего не поменяет для страны.

Об этом в своем телеграм-канале пишет главред одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На деградирующих украинских почвах так и продолжат выращивать низкоприбыльные культуры, платя крестьянам копейки за их работу. А украинское село продолжить вымирать и спиваться, с тоской глядя на разрушающиеся остатки созданной ещё при СССР инфраструктуры. А крестьяне как раз будут счастливы продать свои земельные наделы, чтобы получить шанс свалить из этого ада на земле хоть куда-нибудь», – считает Ткачев.

По его словам, отмена запрета на продажу земли страшна тем, что лишает село надежды на перемены и на реформы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты называют продажу земли финальной точкой демонтажа Украины.