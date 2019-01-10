Украинское ТВ: Лукашенко впервые сталкивается с перспективной потерять власть

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

Белорусский президент Александр Лукашенко может потерять власть, если и далее будет игнорировать выполнение Союзного договора с Россией в полном объеме. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил эксперт-международник Андрей Каракуц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беларусь находится в опасной фазе. В следующем году будут выборы ,и Россия активизируется. Лукашенко впервые сталкивается с перспективной потерять власть. Россия начинает экономическое давление. Мы знаем о повышении цены на нефть, газ. Давя экономически, Россия выдвигает определенные политические требования. Если Лукашенко не будет идти на уступки, можно ожидать любых сценариев», – считает Каракуц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Про его мнению, вероятен сценарий, при котором Россия будет поддерживать своего кандидата.

«Это могут быть какие-то выходцы из органов безопасности, за которыми будут стоять российские информационные ресурсы. Могут быть какие-то промышленники. То есть Лукашенко, не имея конкуренции на предыдущих выборах, впервые может столкнуться с мощными игроками, за которыми будет стоять Россия», – сказал украинский эксперт.