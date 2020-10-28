Украинское ТВ прививает Донбассу любовь к России

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Население Донбасса тяготеет к России потому, что видит там братский народ и любовь к себе. А в это же время с экранов украинских телеканалов пропагандисты и националисты вещают о том, как хотели бы обнести регион колючей проволокой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил медиаэксперт Юрий Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему жители Донбасса тяготеют к России? Да потому, что Российская Федерация даже в пропагандистском своем медиа-пространстве и люди на низовом уровне говорят: «Мы любим жителей Донбасса. Вы наши, вы такие же, как мы». И они видят, что их там любят. Они включают украинские телеканалы, а что они там слышат? Они включают канал «Эспрессо» и прочие помойки, а там эти Дроздовы и иже с ними несут такую ахинею – на голову не налазит.

Причем, несут это спокойно, никто никаких предупреждений. «Расстрелять жителей Донбасса», «Колючей проволокой обнести» и так далее, весь этот шлак льется с утра до вечера», – заявил Молчанов.

Ранее скандально известный антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, по крайней мере, в обозримом будущем.