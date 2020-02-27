Зеленскому сказали в лицо: «Донбасс не вернётся»

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Донбас не вернется в состав Украины, по крайней мере, в обозримом будущем. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, возвращение утраченного региона возможно лишь после «развала России», по аналогии с тем, как из Советского Союза вышли страны Прибалтики.

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«Я тоже считаю, что Донбасс не вернется. Я предпочитаю всегда говорить правду. Я эту правду говорю всем, и президенту сказал в лицо эту правду тоже в декабре. Я считаю, что Донбасс сейчас не вернется.

О «вообще» мы не можем говорить, потому что, когда в 40-м году Советский Союз аннексировал Прибалтику, разве кто-то понимал, что Прибалтика вернется в 90-м, 91-м. Не понимали тоже. Мы не можем говорить, все меняется в мире, Советский Союз взял и распался, кто мог представить», – заявил Гордон.