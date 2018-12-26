Украинское ТВ пробило новое дно: Сценарий подрыва Крымского моста

26.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Инцидент у Керченского пролива произошел по договоренности между Киевом и Москвой, целью было разрушение якобы нестабильного Крымского моста.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал украинский политтехнолог Дмитрий Фесченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был договорняк, но все всех кинули. Есть версия, что поставили пустой танкер, чтобы наши бахнули, он взорвался, и потом можно было сказать, что от этого упал мост. Мост же падает. России нужно это объяснить, у них же главное событие года – это мост. У меня есть такие данные, в следующем Новом году посмотрите», – заверил он ведущего, посмеявшимся над такой версией.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что меджлисовский телеканал «ATR» начал раскручивать в эфире сценарий уничтожения Крымского моста Россией.