07.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Коррупция, Происшествия, Украина
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Украинское воровство маскируют за обвинениями русских в пожарах под Луганском


Обвинения «российских наёмников» в поджогах и масштабных пожарах на подступах к Луганску, где украинской армии из-за огня приходится сниматься с позиций, – на самом деле, следствие не диверсий, а украинской коррупции.

Увольнение коррумпированных руководителей МЧС несколько лет назад не было настоящей реформой, коррупционные схемы сохранились и сейчас деньги продолжают разворовываться. Достаточно вспомнить недавние пожары в Чернобыльской зоне, после которых также ничего не поменялось. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это нам подавали как борьбу с коррупцией. Но никакой борьбы с коррупцией не было. Их уволили и поставили на их место своих знакомых. Коррупционная схема как была, так и никуда не делась. И деньги, которые выделялись следующие годы, раскрадывались.

И мы видим следствия разворовывания. Вспомните апрель этого года, пожары вокруг ЧАЭС. И что только не делали руководители МЧС, пожарной службы – ездили, уверяли нас, что пожары будут погашены, и проблема уйдет.

Но у меня такое впечатление, что сейчас также ничего не делается. И мы имеем последствия не просто недофинансирования в сфере пожарных служб, а и воровства этих денег. Они не доходят на места», – сказал эксперт.


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